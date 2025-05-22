محافظ الدقهلية: ندعم تقديم كافة الخدمات الرياضية للشباب

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في أول لقاء له بوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن الرياضة أصبحت الشغل الشاغل للشعب المصري وتشغل حيزا كبيرا من حياتهم، وأصبحت الحالة المزاجية للشعب للمصري مرتبطة بالرياضة وتشجيع كل شخص لفريقه المفضل.

تطوير المنشآت الرياضية بالدقهلية من أجل تقديم كافة الخدمات الرياضية للشباب

وتابع "محافظ الدقهلية": سعداء بهذه الزيارة من أجل دعم الرياضة وتطوير المنشآت الرياضية بالدقهلية من أجل تقديم كافة الخدمات الرياضية للشباب في مختلف المجالات ( كرة القدم واليد والطائرة والسلة - والألعاب الفردية ).

شكر وتقدير شعب الدقهلية لوزير الشباب والرياضة علي تطوير ملعب استاد المنصوره



كما قال "المحافظ": أنتهز هذه الفرصة لأنقل شكر وتقدير شعب الدقهلية لـوزير الشباب والرياضة على تطوير ملعب استاد المنصوره الذي يعد رمز الرياضة بالدقهلية والذي تحول إلى صرح رياضي تتشرف به المحافظة.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المنشآت الرياضية منها ( افتتاح ملعب استاد المنصورة - افتتاح نادي المنصورة بجمصة - وضع حجر أساس فرع نادي جزيرة الورد الجديد بالمنصوره الجديده - افتتاح ممشى وتراس نادي الحوار - تفقد مبني نزل الشباب بالمنصورة ).



بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه قال " وزير الشباب والرياضة" سعادتي بالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهلية قلعة الرياضة والمتميزة بأنشطتها الرياضية المتنوعة وفي مقدمتها الألعاب الفردية حيث خرج منها أبطال رفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الرياضية.

وأشار "صبحي": دعمي الكامل للرياضة بالدقهلية ولتطوير كافة منشآتها من أجل تقديم الخدمات الرياضية لشبابها والقادم للدقهلية أفضل وقريبًا سيتم البدء في المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.