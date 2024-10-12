المنصورة يُعلن رفضه بث مبارياته بدوري المحترفين، تعرف على التفاصيل

أصدر نادي المنصورة بيانا رسميا يعلن من خلاله رفضه بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ” إلا في وجود خطاب من اتحاد الكرة.

وأكد المنصورة في بيانه على عن عدم بث أي مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري المحترفين، فضائيًا عبر القنوات التلفزيونية إلا بعد خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يُفيد بوجود تعاقد لبث المباريات فضائيًا مع حفظ حقوق النادي أدبيًا وماليًا.

وأضاف: “وفي حال عدم حدوث ذلك لن تتم الموافقة على إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم.. وسيكتفي النادي ببثها عبر (صفحته الرسمية)”.

وناشد مجلس الإدارة من يرغب في بث أي مباراة فضائيًا، مخاطبة مجلس إدارة نادي المنصورة أولًا بصفته صاحب الحقوق، وذلك حفاظًا على الحقوق الأدبية والإدارية والمالية لنادي المنصورة.



جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- لافيينا 3 نقاط

4- المقاولون العرب 3 نقاط

5- ديروط 3 نقاط

6- بلدية المحلة 3 نقاط

7- أسوان 3 نقاط

8- وادي دجلة 3 نقاط

9- الترسانة 3 نقاط

10- بروكسي نقطة

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

14- الداخلية بدون نقاط

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط

16- طنطا بدون نقاط

17- منتخب السويس بدون نقاط

18- بترول أسيوط بدون نقاط

19- راية بدون نقاط

20- المنصورة بدون نقاط

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.