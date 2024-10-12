السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المنصورة يُعلن رفضه بث مبارياته بدوري المحترفين، تعرف على التفاصيل

المنصورة، فيتو
المنصورة، فيتو

أصدر نادي المنصورة بيانا رسميا يعلن من خلاله رفضه بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ”  إلا في وجود خطاب من اتحاد الكرة. 

وأكد المنصورة في بيانه على عن عدم بث أي مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري المحترفين، فضائيًا عبر القنوات التلفزيونية إلا بعد خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يُفيد بوجود تعاقد لبث المباريات فضائيًا مع حفظ حقوق النادي أدبيًا وماليًا. 

وأضاف: “وفي حال عدم حدوث ذلك لن تتم الموافقة على إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم.. وسيكتفي النادي ببثها عبر (صفحته الرسمية)”.

وناشد مجلس الإدارة من يرغب في بث أي مباراة فضائيًا، مخاطبة مجلس إدارة نادي المنصورة أولًا بصفته صاحب الحقوق، وذلك حفاظًا على الحقوق الأدبية والإدارية والمالية لنادي المنصورة.
 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى 

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط 

2- سبورتنج 3 نقاط 

3- لافيينا 3 نقاط  

4- المقاولون العرب 3 نقاط 

5- ديروط 3 نقاط  

6- بلدية المحلة 3 نقاط  

7- أسوان 3 نقاط  

8- وادي دجلة 3 نقاط 

9- الترسانة 3 نقاط  

10- بروكسي نقطة  

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط  

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط   

14- الداخلية بدون نقاط    

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط    

16- طنطا بدون نقاط   

17- منتخب السويس بدون نقاط   

18- بترول أسيوط بدون نقاط    

19- راية بدون نقاط  

20- المنصورة بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنصورة دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني أ دوري المحترفين اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم سبورتنج وادي دجلة

مواد متعلقة

بلدية المحلة يكشف الملعب الأقرب لاستضافة مبارياته في دوري المحترفين

جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الأولي

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس (صور)

رئيس السكة الحديد: إسقاط ديون على الهيئة بقيمة 58 مليار جنيه

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية