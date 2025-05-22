الخميس 22 مايو 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (663) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تعديلات «الإيجار القديم» تشعل العلاقة بين المالك والمستأجر

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (663) من جريدة فيتو

موازنة الفقر

خبراء الاقتصاد يطرحون خطة بديلة للخروج من عجز الـ 3.6 تريليون جنيه ويطالبون بترشيد الإنفاق والاقتراض والاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة

السلفية الرمادية

«برهامي» ينتقد المقاومة الفلسطينية و«النور» يتبنى «هوية ضبابية»..والسلفيون أغلقوا أبواب العقل أمام الاجتهاد

..وعصام كامل يكتب:  جنود الاحتلال ينتفضون ضد نتنياهو..  فمتى يغضب العرب؟ !

التقرير السري لقائمة الأهلى..والزمالك يتفاوض مع 4 مدربين أجانب

رحلة  المليون

من شقة على النيل إلى غرفتين في «فيصل»..كيف انهارت القوة الشرائية لـ«الأرنب»..ومتى يستعيد الجنيه كرامته المفقودة أمام الدولار؟

سر تدخل ترامب لإنهاء الحرب بين الهند وباكستان

الرسوم القضائية..كواليس «أم المعارك» فى نقابة المحامين

تعديلات «الإيجار القديم» تشعل العلاقة بين المالك والمستأجر

عادل إمام..فنان الشعب

كشف حساب الزعيم فى عيد ميلاده الـ85

زيادة عدد أعضاء مجلس النواب تثير الجدل فى الشارع السياسى

المؤيدون: الكثافة السكانية السبب.. والمعارضون: العالم يخفض ممثلى البرلمان  وليس العكس

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