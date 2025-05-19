أزمة جديدة تتفجر داخل جدران نادي الزمالك بسبب عبد الله السعيد، اللاعب يرفض تجديد عقده ويغيب عن معسكر الفريق بالاسماعيلية، ومجلس لبيب ووائل القباني يتدخلان

تفجّرت أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك بعدما امتنع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عن السفر إلى معسكر الإسماعيلية، في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل اللاعب مع الزمالك.

رفض عبد الله السعيد السفر مع الفريق لمعسكر الاسماعيلية، جاء بالتزامن مع تعثّر مفاوضات تجديد عقده، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مصير اللاعب وموقف الإدارة.

وتزداد الأزمة تعقيدًا في ظل حاجة الفريق لكل عناصره خلال المرحلة المقبلة وعدم رحيل أي لاعب بشكل مجاني بعد أزمة رحيل أحمد سيد زيزو.

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويثير أزمة بشأن تجديد عقده

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد إلا أن عبد الله السعيد رفض السفر مع الفريق بسبب أزمة تجديد عقده.

وعلمت فيتو أن طلبات عبد الله السعيد المالية أخرت تجديد عقده في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

تجديد عقد عبد الله السعيد

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن سبب أزمة عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده وأشار المصدر إلى أن تغيير الأرقام المالية المتفق عليها مع عبد الله السعيد هي سبب غضب اللاعب ولذلك تغيب عن معسكر الأبيض بالاسماعيلية.

وواصل أن لجنة التخطيط في الزمالك اتفقت مع عبد الله السعيد على التجديد مقابل مبلغ مالي معين وبعد العودة لمجلس الإدارة رفض بعض أعضاء المجلس هذا الاتفاق بحجة أن المبلغ المالي المطلوب كبير جدا.

وأضاف المصدر أن النادي تراجع بعد ذلك عن الاتفاق مع عبدالله السعيد وقدم عرضا ماليا أقل وهو ما أغضب اللاعبة.

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رد فعل وائل القباني مدير الكرة للفريق الأول للقلعة البيضاء بعد ما تغيب عبد الله السعيد عن معسكر الفريق.

وعلمت فيتو أن وائل القباني قرر تطبيق اللائحة على عبدالله السعيد بعد ما قرر التغيب عن معسكر الفريق في الإسماعيلية.

الزمالك ينتظر رد عبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

ينتظر مسئولو نادي الزمالك، رد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بخصوص تخفيض راتبه السنوي نظير تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام مفاوضات بين اللاعب ومسئولي النادي، وطالب اللاعب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم، وهو ما تحفظ عليه مسئولي النادي وطالبوا من اللاعب تخفيض طلباته كي يتم تجديد تعاقده.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

و يحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

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