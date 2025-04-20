الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

نصائح هامة من القومي للبحوث لتجنب أضرار الأسماك المملحة في شم النسيم (فيديو)

الأسماك المملحة
الأسماك المملحة

أكد الدكتور شريف صلاح، أستاذ التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، على القيمة الغذائية العالية للأسماك وأهميتها في جميع المراحل العمرية، مستشهدًا بالآية الكريمة التي تشير إلى تسخير البحر لتناول اللحم الطري.

فوائد تناول الأسماك

وأوضح الدكتور صلاح أن لحوم الأسماك تتميز باحتوائها على نسبة عالية من البروتين سهل الهضم، بالإضافة إلى غناها بالأحماض الأمينية الأساسية ذات القيمة الحيوية العالية، كما أشار إلى أهمية اليود الموجود في الأسماك لوظائف الغدد الصماء، وخاصة الغدة الدرقية، ووجود الفوسفور الضروري كإلكتروليت وكمكون أساسي للفوسفوليبيدات في أغشية الخلايا العصبية والمخ.

ولفت إلى أن فوائد الأسماك لا تقتصر على البروتين والمعادن، بل تمتد لتشمل الدهون الصحية، خاصة الأوميجا 3 الموجودة بوفرة في أسماك المناطق الباردة كالسلمون والتونة والسردين، مؤكدا أن الأوميجا 3 تلعب دورًا هامًا في تركيب الخلايا العصبية وسلامة المخ ونمو الخلايا العصبية لدى الأجنة والأطفال.

تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم

وفيما يتعلق بتناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم، أوضح الدكتور صلاح أن لهما قيمة غذائية عالية، لكن الأهم هو التأكد من إعدادهما بطريقة علمية وآمنة، محذرا بشدة من تناول الفسيخ، مؤكدًا أنه غير آمن على الإطلاق لأنه قد يتعرض للتعفن ونشاط بكتيري ضار أثناء إعداده الذي يتم بجميع الأحشاء، مما قد يؤدي إلى التسمم البوتوليني.

بالمقابل، أشار إلى أن الرنجة تُعد بطريقتين هما التمليح ثم التدخين، مما يجعلها أكثر أمانًا ويمكن تناولها مع أنواع أخرى من الأسماك المملحة الآمنة أو الأسماك المعدة بطرق أخرى كالشوي والقلي.

 

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