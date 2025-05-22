إطلاق إطارات Primacy 5 من ميشلان في الشرق الأوسط وأفريقيا

تقدم ميشلان، الشركة الرائدة عالميا في مجال التنقل المستدام، إطارات Primacy 5 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع مجموعة إطارات Primacy بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 20 عامًا، وتواصل المجموعة تطورها، لتقدم أحدث جيل من الإطارات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسائقين في المنطقة.

وقال هاركيش جاجي، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في ميشلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتطلب أسواق المنطقة إطارات توفر أعلى مستويات الجودة والراحة والسلامة والمتانة. ولطالما كانت ميشلان رائدة في تكنولوجيا الإطارات، ومع مجموعة إطارات Primacy، تواصل الشركة حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط والذي يمتد لنحو 20 عامًا شهدت خلالها تطورًا مستمرًا لتتماشى مع الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للسائقين في المنطقة. ويمثل تطوير إطارات Primacy 5 من ميشلان خلال عام 2025 إنجازًا مهمًا، ونحن نؤمن أن هذه الإطارات ستحقق نجاحًا باهرًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال الأداء الاستثنائي ومزايا الاستدامة التي تتمتع بها".

إطارات مصممة لتقديم أعلى درجات الأداء والسلامة والمتانة

يصاحب تطوير جيل جديد من الإطارات الكثير من التحديات، إذ يتطلب تحسين العديد من جوانب الأداء الرئيسية من دون المساس بجوانب أخرى. وتتميز إطارات Primacy 5 من ميشلان بعمر افتراضي أطول، مع المزيد من الهدوء والراحة، وأعلى مستويات السلامة.

وبفضل نمط المداس الجديد الحاصل على براءة اختراع وزيادة عمق الخطوط الموجودة فيه بنسبة 10% مقارنةً مع إطارات Primacy 4+، يحسن إطار Primacy 5 تصريف المياه، مما يعزز أداء المكابح على الطرق الرطبة، ويزيد السلامة بنسبة 4% على الأسطح المبتلة عند استخدامه جديدًا. ومع زيادة العمر الافتراضي بنسبة 18%، يسمح هذا الإطار للسائقين بالسفر لمسافة 7000 كيلومتر إضافية مقارنةً مع الجيل السابق، مما يضمن رحلات آمنة ومريحة في شوارع المدن، وعلى الطرق الطويلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع زيادة وزن المركبات وارتفاع الطلب على المتانة، صُممت إطارات Primacy 5 من ميشلان لمواجهة هذه التحديات مع دعم الاستدامة البيئية. وإضافة إلى ذلك، يسلط الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية، الضوء على الحاجة إلى تقليل الضوضاء وتعزيز الراحة. وتستند إطارات Primacy 5 إلى إرث مجموعة إطارات Primacy من خلال دمج خبرة ميشلان في تقليل الضوضاء وتحسين الراحة أثناء القيادة.

التزام ميشلان بمستقبل مستدام

تلتزم ميشلان بخفض بصمتها البيئية من خلال إجراء تقييمات في كل مرحلة من مراحل عمر الإطارات، بدءًا من التطوير والتصنيع، مرورًا بالنقل والاستخدام، وصولًا إلى نهاية العمر الافتراضي، إذ ينبغي أن يتفوق كل إطار جديد على سابقه من حيث الأداء والكفاءة. وتتميز إطارات Primacy 5 من ميشلان بدورة حياة أكثر كفاءة بنسبة 6%، بفضل زيادة عمرها الافتراضي بنسبة 18%، وانخفاض مقاومة الدوران بنسبة 5%. ويضمن هذا الالتزام من ميشلان أن تلبي إطارات Primacy 5 متطلبات سائقي اليوم، وتساهم في مستقبل أكثر استدامة.

تصميم مناسب للسيارات بجميع أنواع المحركات

صُممت إطارات Primacy 5 من ميشلان لتلبية احتياجات سيارات الهاتشباك، والسيدان، والكروس أوفر، وسيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضمن هذه الإطارات تحقيق أداء فائق بصرف النظر عن نوع المحرك، سواء كان محرك احتراق داخلي، أو هجينًا، أو كهربائيًا.

تقنيات متطورة تعزز أداء إطارات Primacy 5

جرى تزويد إطارات Primacy 5 من ميشلان بتقنية مصممة لتعزيز السلامة وطول العمر والراحة. وتزيد تقنية EverTread من ميشلان، نسبة فراغات الإطارات بأكثر من 13% مقارنةً بالجيل السابق، مما يحسن حواف الأجزاء الجانبية للإطار بهدف دعم تصريف المياه، وتحسين الأداء على الطرق الرطبة. وتضمن تقنية EverGrip أداءً استثنائيًا للمكابح على الطرق الرطبة طوال العمر الافتراضي للإطار، وذلك بفضل الجيل الجديد من المطاط الصناعي الذي يحافظ على السلامة من دون التأثير على العمر الافتراضي للإطار.

ولتجربة قيادة أكثر سلاسة وهدوءًا، تستخدم تقنية Silent Rib Gen-3 ضبطًا متعدد المناطق للخطوط، مع أضلاع متوسطة مصممة لتقليل الاهتزاز والضوضاء. وفي الوقت نفسه، تعمل تقنية MaxTouch على تعزيز التلامس مع الطريق وتوزيع قوة التسارع والكبح والانعطاف بالتساوي، مما يطيل عمر مداس الإطار ويعزز السلامة أثناء القيادة.

وتتوفر إطارات Primacy 5 من ميشلان هذا العام بمقاسات متعددة مصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يتوفر أكثر من 40 قياسًا مختلفًا للإطار في عام 2025، يليها 30 قياسًا إضافية في عام 2026. لمزيد من المعلومات حول توافر الإطارات في مختلف أنحاء المنطقة، يرجى التواصل مع أقرب وكيل للشركة.

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