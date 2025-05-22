الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مستشفي سنورس المركزي،
مستشفي سنورس المركزي، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعزبة حسن أغا التابعة لقرية التوفيقية، بدائرة مركز سنهور القبلية، بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم والعصي، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين  بعزبة حسن أغا التابعة للوحدة المحلية لقرية التوفيقة بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنهور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت  القوة من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزى لتلقى العلاج.

 

محافظ الجيزة يناقش استعدادات طرح 2130 مدفنا بطريق الفيوم

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-5-2025 في محافظة الفيوم

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة 4 أشخاص النيابة المختصة بسبب خلافات الجيرة خلافات الجيرة سيارات الإسعاف شرطة النجدة قرية التوفيقية محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة سنهور مستشفي سنورس مستشفي سنورس المركزي

مواد متعلقة

الحماية المدنية تسيطر على حادث حريق سيارة بالفيوم

مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها في الفيوم

انقطاع المياه عن هذه المناطق في الفيوم.. غدا

العثور على رأس آدمية مشوهة الملامح في الفيوم

تجديد حبس قاتل نجله في الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيق

نيابة الفيوم تصطحب قاتل حلاق سنورس لتمثيل الجريمة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية