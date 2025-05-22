إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعزبة حسن أغا التابعة لقرية التوفيقية، بدائرة مركز سنهور القبلية، بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم والعصي، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بعزبة حسن أغا التابعة للوحدة المحلية لقرية التوفيقة بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنهور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوة من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزى لتلقى العلاج.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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