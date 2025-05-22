محافظ أسيوط: دعم المبادرات والأنشطة لتوجيه طاقات الشباب والنشء نحو العمل المجتمعي (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية توجيه طاقات الشباب والنشء نحو العمل المجتمعي، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتنميتهم فكريًا ونفسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن النشاط الكشفي يعد وسيلة فعالة في تعزيز روح الانتماء والمواطنة لديهم، وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية والمجتمعية.

وشدد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لكافة المبادرات والأنشطة التي تستهدف صقل مهارات الشباب، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المخيم الكشفي الدائم للكشافة والمرشدات بمنطقة نزلة عبد اللاه

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة، نظمت معسكرًا للخدمة العامة بالمخيم الكشفي الدائم للكشافة والمرشدات بمنطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب وحي شرق، حيث شارك في المعسكر، الذي استمر على مدار يومين، 55 شابًا وفتاة من أعضاء فرق الجوالة وأندية التطوع بالإدارات الفرعية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، وشريف دياب نائب رئيس الحي، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الحي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن فعاليات المعسكر تضمنت تنفيذ أعمال نظافة ودهانات داخل المخيم ومحيطه، في إطار تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة، إلى جانب تدريب المشاركين على تحمل المسؤولية وتنمية الاعتماد على الذات، بهدف إعداد جيل واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية والمشاركة الفعالة في خدمة مجتمعه.

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