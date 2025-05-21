هدوء داخل لجان صفوف النقل في أول أيام امتحانات نهاية العام

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو من داخل اللجان الامتحانية لـ الفصل الدراسي الثاني، يوضح انتظام الامتحانات في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية وسنوات النقل بالمرحلة الثانوية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلاب الاختبارات، والالتزام بالتعليمات، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية.



واستعدت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي من بدأت اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

تشكيل غرف عمليات فرعية

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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