الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

طوارئ بالسكك الحديدية بالتزامن مع امتحانات نهاية العام

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية حالة الطوارئ على كافة الخطوط بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي .

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالتنسيق مع كافة الجهات وعلى رأسها شرطة النقل والمواصلات لتأمين حركة القطارات ورحلاتها على خطوط الضواحي والخطوط الطوالي لتقديم أفضل خدمة لمستخدمه السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية العام الدراسي مع استمرار العمل بباقي أنواع الاشتراكات الأخرى بشكل طبيعي.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة النقل أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، من المقرر أن يكون خلال الأيام القادمة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، حيث نشرت وزارة النقل تقرير مفصل للأتوبيس الترددي، وذلك بعد انطلاق التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT.

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