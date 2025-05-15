وكيل تعليم الدقهلية يشيد بالمواهب الطلابية بإدارة بني عبيد (صور)

شهد بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية حفل ختام الأنشطة بإدارة بني عبيد التعليمية للعام الدراسي 2024 / 2025 م والذي أُقيم بمدرسة مجمع بني عبيد الرسمية للغات حيث كان فى استقباله أشرف الغرباوي مدير إدارة بني عبيد التعليمية وعلى صبري البهلول وكيل الإدارة.

ختام الأنشطة بإدارة بني عبيد التعليمية للعام الدراسي 2024 / 2025 م

وجاء ذلك تنفيذا ً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس محمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

إفتتاح معرض التربية الفنية بالإدارة والتربية النفسية

كما شهد "بسيوني" افتتاح معرض التربية الفنية بالإدارة والتربية النفسية وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية المتميزة التي قدّمها الطلاب حيث أظهروا مواهب لافتة في العزف والغناء والأداء المسرحي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

من جانبه أعرب وكيل المديرية عن سعادته بالمستوى الفني الراقي الذي قدّمه الطلاب، مؤكدًا أن الأنشطة الفنية والموسيقية تُعد جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتسهم في تنمية الإبداع والذوق الفني.

كما توجه بالشكر للإدارة ومدرسة مجمع بني عبيد الرسمية للغات ومديرها الأستاذ أحمد عبد السلام بالإضافة إلى طلاب وطالبات المدارس المشاركين في العروض ومدير الخدمات وتوجيه التربية الرياضية تحت قيادة الكابتن سمير القن الموجه الأول بالإدارة والصحافة والتربية الاجتماعية والتربية الفنية وقسم الوسائل

وكل من شارك في الاحتفال ولجميع المعلمين المشاركين في تنظيم هذا الحدث، داعيًا إلى مزيد من الدعم لمثل هذه الأنشطة التي تُبرز قدرات الطلبة وتمنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم في بيئة تربوية مشجعة.

تكريم الطلاب المتميزين وخاصة المشاركين فى برنامج العباقرة

وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلاب المتميزين وخاصة المشاركين فى برنامج العباقرة بمدرسة مجمع بني عبيد الرسمية للغات البرنامج الذي يُعد من أرقى المنصات لاكتشاف المواهب والقدرات الفكرية لطلاب المدارس.

تكريم المعلمين المتميزين وسط أجواء من البهجة والفخر

كما تم أيضا تكريم المعلمين المتميزين وسط أجواء من البهجة والفخر، لحضور هاني عطية رئيس مجلس الأمناء بالإدارة وعدد من أعضاء المجلس والحاجة إنسانية عرفة رائدة العمل الخيري وخالد معوض مدير الخدمات وماجدة البسيوني مدير المتابعة وفهيمة عبد اللطيف مدير الاتصال السياسي بالإضافة عدد من رؤساء الأقسام بالإدارة ومديري المراحل والموجهين بالإدارة بالإضافة إلى عدد من مديري المدارس والمعلمين والإدارة.

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