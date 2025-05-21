وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات النقل الثانوية في المنصورة (صور)

أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية جولة ميدانية استهدفت متابعة امتحانات النقل داخل مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي

وتابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.



رافق وكيل التعليم بالدقهلية أثناء الزيارة الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.



تفقد مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات

و خلال الجولة تفقد مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع القرارات الوزارية وضرورة توفير بيئة هادئة لتحقيق الراحة والاستقرار للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

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