قوات الاحتلال تحرق مستودع الأدوية بمستشفى العودة شمال غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستودع الأدوية في مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

استهدافات متتالية لمستشفى العودة

وقالت إدارة مستشفى العودة، إن حريقا اندلع في مستودع الأدوية بعد استهدافه من قوات الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال تعمد قصف المستودع وإحراقه، وذلك عقب استهدافات متتالية للمستشفى خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، موضحة أن هناك محاولات لإخماد الحريق لكن دون جدوى.

إطلاق نار بشكل كثيف ساحات مستشفى العودة

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ساحات المستشفى فجر اليوم، تزامنًا مع إطلاق نار بشكل كثيف بالمكان.

وأكد المستشفى أن قصفا مدفعيًا استهدف الطابقين الثالث والرابع من مبنى B في المستشفى بتل الزعتر شمالي قطاع غزة، فجر اليوم.

وقال مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت مجدلاوي، إن قسم الجراحات التخصصية في المستشفى تعرض في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم، وللمرة الثانية؛ لاستهداف من دبابات الاحتلال".

دبابات الاحتلال تجول في ساحات مستشفى العودة

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مباني المستشفى، وأصابت خزانات المياه والسولار، مؤكدا إلحاق أضرار كبيرة في مرافق المستشفى، مضيفا: "دبابات الاحتلال تجول في ساحات المستشفى، وتحرق خيم العيادات الخارجية فيها، وتصيب بعض الموظفين والمتطوعين".

وأكد مجدلاوي الالتزام بإجراءات العمل في أوقات الطوارئ والحروب والنزاعات، مطالبًا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتوفير الحماية للموظفين والمتطوعين في مستشفى العودة، والبالغ عددهم 130 موظفًا ومتطوعًا، بالإضافة إلى المرضى المنومين في أقسامها.

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