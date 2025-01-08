بعد كمال عدوان، جيش الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في غزة

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، بعد مطالبته في وقت سابق بإخلائه من الطواقم الطبية والمرضى، في تهديد من شأنه إخراج المنظومة الصحية في منطقة شمال القطاع بالكامل عن الخدمة.

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى العودة

وقالت إدارة المستشفى إن "جيش الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي ومكثف بالتزامن مع إضرام النار في عدة منازل محيطة به شمال قطاع غزة، ما أدى لتضرر بعض مرافق المستشفى".

وأضافت أن "آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اصرت المستشفى وأطلقت النار عشوائيا، وقصفت بشكل عنيف ومكثف في محيط المستشفى شمال قطاع غزة".

ويعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفيات العودة في قطاع غزة الطبيب أحمد مهنا من أكثر من 350 يومًا، بعد اقتحام المستشفى دون معرفة أي شيء عن مصيره.

وقالت إدارة المستشفى في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء المستشفى وهدد بقصفه في حال عدم تنفيذ أمر الإخلاء.

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