الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

طائرات تابعة للاحتلال تستهدف محيط مستشفى العودة ومنازل مدنيين شمالي غزة

غزة, فيتو
غزة, فيتو

أعلن مستشفى العودة في جباليا، شمالي قطاع غزة، أن طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر في محيط المستشفى، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الطواقم الطبية والمرضى.

وأضافت إدارة المستشفى أن قوات الاحتلال نفذت استهدافات متتالية طالت منازل المدنيين في المناطق القريبة من المستشفى، وسط تحذيرات من تعريض حياة السكان والكوادر الصحية للخطر في ظل التصعيد العسكري المتواصل شمال القطاع.

 

بيان أوروبي لتوسيع المستوطنات واستعداد لفرض عقوبات على إسرائيل

أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا، اليوم، أعربت فيه عن رفضها القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وحذّرت الدول الثلاث من أنها قد تلجأ إلى اتخاذ "إجراءات أخرى"، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال استمرار السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

كما شدّد البيان على أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية "أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن العواصم الثلاث ستتخذ "إجراءات ملموسة" ما لم تتراجع إسرائيل عن هذه الممارسات وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

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إسرائيل المستوطنات طائرات إسرائيلية مستشفى العودة غزة شمالي غزة

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