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موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

ينتظر نادي بيراميدز مواجهة مرتقبة السبت القادم أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء بعد غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز


ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

نفاذ تذاكر المباراة 

وأعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، في  15 من مايو الجاري نفاد تذاكر مباراة بيراميدز عبر حساباته ببيان يتضمن شعار الناديين وموعد وملعب المباراة بجانب صور عدد من أبرز نجومه وكتب عليها: “نفدت التذاكر".

 

كاس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

ويشارك نادي بيراميدز في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، للكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الكأس التي سيتوج بها الفائز من مواجهة بيراميدز وصن داونز في نهائي القاهرة.

وتقرر أن يشارك المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق السماوي علي جبر في الحفل الذي يقام في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للشركة  الراعية لبطولات الكاف، في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

 

وسيتم خلال الحفل الكشف عن الكأس الجديد كليا للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء بجانب هوية بصرية بشكل جديد ستظهر بداية من مباراة الذهاب للنهائي في بريتوريا.

 

بعثة بيراميدز

وغادرت بعثة فريق بيراميدز القاهرة صباح أمس الأربعاء متجهة إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج مساء نفس اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ١٠ ساعات ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

قائمة بيراميدز برحلة جنوب أفريقيا 

وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم 26 لاعبًا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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