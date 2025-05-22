لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى جوهانسبرج في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ١٠ ساعات على أن تنتقل بعد قليل إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على إستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

قائمة بيراميدز برحلة جنوب إفريقيا

وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم 26 لاعبًا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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