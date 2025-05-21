الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

سر غياب إيجولا عن رحلة بيراميدز لمواجهة صن داونز

إيجولا، فيتو
إيجولا، فيتو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب النيجيري صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

غياب إيجولا عن مواجهة صن داونز

أوضح المنيري أن اللاعب شعر بآلام في الركبة خلال تدريب الأمس وخضع لأشعة وتقرر معها بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمباراة الإياب أمام صن داونز والمحدد لها يوم ١ يونيو المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ووصل لاعبو فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لبدء الرحلة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

ويؤدي فريق بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر بعد غد الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على ستاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز 

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٦ لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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