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رياضة

كأس عاصمة مصر، حرس الحدود يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

انبي. فيتو
انبي. فيتو

كأس عاصمة مصر، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود،  على نظيره إنبي، بهدف دون رد في الشوط الأول في مواجهة مصيرية تقام على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

مباراة حرس الحدود وانبي بكأس عاصمة مصر 

أحرز هدف حرس الحدود حازم العسكري في الدقيقة 48، وتم إلغاء هدف لإنبي بداعي التسلل. 

 

 

 

حرس الحدود وانبي

ويسعى فريق حرس الحدود، بقيادة مديره الفني أحمد عيد عبد الملك، إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد أمام إنبي.

ويعوّل الجهاز الفني على عاملي الأرض والجمهور من أجل قلب النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي، حيث ينتظره فريق البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

في المقابل، يدخل فريق إنبي بقيادة المدرب حمزة الجمل المباراة بأفضلية مريحة بعد الفوز في مباراة الذهاب، ويأمل في الحفاظ على التفوق ومواصلة مشواره نحو اللقب.

الفرق المتأهلة حتى الآن

وتعد هذه المواجهة الحاسمة لتحديد ثالث الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن حجز كل من:

الإسماعيلي بطاقة العبور بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

البنك الأهلي بعد فوزه على مودرن سبورت بهدف دون رد.

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