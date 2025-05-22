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رياضة

بحضور يورتشيتش وجبر، الكشف عن كأس دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يشارك نادي بيراميدز في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، للكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الكأس التي سيتوج بها الفائز من مواجهة بيراميدز وصن داونز في نهائي القاهرة.

 

وتقرر أن يشارك المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق السماوي علي جبر في الحفل الذي يقام في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للشركة  الراعية لبطولات الكاف، في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وكبار المسئولين وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

وسيتم خلال الحفل الكشف عن الكأس الجديد كليا للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء بجانب هوية بصرية بشكل جديد ستظهر بداية من مباراة الذهاب للنهائي في بريتوريا.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على إستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

بعثة بيراميدز

وغادرت بعثة فريق بيراميدز القاهرة صباح امس الاربعاء متجهة إلى جوهانسبرج في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج مساء نفس اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ١٠ ساعات ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

قائمة بيراميدز برحلة جنوب إفريقيا 

وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم 26 لاعبًا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

 

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