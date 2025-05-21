بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة جنوب أفريقيا (صور)

وصل لاعبو فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لبدء رحلة جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي فريق بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر غد الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على ستاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٦ لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول إلى جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

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