6 أسباب وراء الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية

أسباب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، حساسية الجيوب الأنفية من أنواع الحساسية التى تنتشر بين الكبار والصغار ولها أعراض عديدة ومزعجة.

وأسباب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، عديدة ومعظمها معروف لذا يجب الحذر لتفاديها خاصة للصغار.

ويقول على أسامة عبد اللطيف استشاري الحساسية والمناعة، إن حساسية الجيوب الأنفية من أكثر الحالات الصحية شيوعًا، وتحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب نتيجة تحسس الجسم من بعض العوامل البيئية أو المواد المثيرة للحساسية، وتعرف هذه الحالة أيضا باسم التهاب الجيوب الأنفية التحسسي.

أسباب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية

وأضاف عبد اللطيف، أن من أسباب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية:

العوامل الوراثية، حيث تلعب الوراثة دور مهم في قابلية الشخص للإصابة بالحساسية بشكل عام، بما في ذلك حساسية الجيوب الأنفية، فإذا كان أحد الوالدين يعاني من الحساسية، فإن احتمالية إصابة الأبناء بها تزداد.

يعتبر الغبار المنتشر في الهواء، وخاصة في المواسم الجافة أو الربيعية، من أبرز مسببات حساسية الجيوب الأنفية، كما أن حبوب اللقاح الناتجة عن الأشجار أو الأعشاب قد تؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي وظهور الأعراض.

وبر القطط والكلاب، بالإضافة إلى لعابها أو فضلاتها، قد يثير الجيوب الأنفية لدى الأشخاص الحساسين وغالبًا ما تسوء الأعراض عند التعرض المباشر أو الطويل لهذه الحيوانات.

تساهم الأماكن الرطبة والمغلقة في نمو العفن، وهو من المحفزات القوية لحساسية الجيوب الأنفية، ويعيش العفن غالبا في الحمامات، القبو، أو الأماكن المهملة.

التعرض لدخان السجائر أو الأبخرة الكيميائية أو العطور القوية يمكن أن يهيج الممرات التنفسية ويؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية واحتقانها.

يعد تلوث الهواء من الأسباب الحديثة التي تزايد تأثيرها مع انتشار المركبات وازدحام المدن، حيث يحمل الهواء ملوثات تؤثر في الجهاز التنفسي وتزيد من حدة الحساسية.

وتابع، تتعدد أسباب حساسية الجيوب الأنفية، ويجب على المصابين بها تجنب المحفزات التي ذكرناها قدر الإمكان، والحرص على نظافة بيئتهم والابتعاد عن مصادر التهيج، كما ينصح بزيارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة ووصف العلاج المناسب.

حساسية الجيوب الأنفية

طرق علاج حساسية الجيوب الأنفية

وتتنوع طرق علاج حساسية الجيوب الأنفية وتشمل الإجراءات المنزلية والأدوية الطبية، ومن العلاجات المنزلية الفعالة لتخفيف أعراض حساسية الجيوب الأنفية المزعجة الآتي:

استخدام الغسول الملحي لشطف الأنف.

الحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل باستخدام أجهزة الترطيب.

الحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل باستخدام أجهزة الترطيب. أما الأدوية، فتشمل مضادات الهيستامين لتخفيف الأعراض، ومزيلات الاحتقان، وبخاخات الأنف الستيرويدية لتقليل الالتهاب.

في الحالات الشديدة، قد يتم اللجوء إلى العلاج المناعي، حيث يتم تعريض المريض تدريجيا لمسببات الحساسية لتقليل حساسية الجهاز المناعي تجاهها.

طرق الوقاية من حساسية الجيوب الأنفية

وحساسية الجيوب الأنفية يمكن أن تؤثر في التركيز وأداء صاحبها سواء كان طفل تؤثر في دراسته أو كان رجل بالغ تؤثر في أدائه فى العمل، لذا يجب الإهتمام بعلاجها، ودائما الوقاية تكون خير من العلاج، وهناك بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، منها:-

تجنب التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان.

تنظيف المنزل بانتظام للتخلص من الغبار والفطريات.

استخدام أغطية واقية للمفروشات والوسائد لتقليل التعرض لوبر الحيوانات.

يجب الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الدخان والتلوث.

يمكن استخدام منقيات الهواء للتخلص من الجزيئات المسببة للحساسية في الهواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.