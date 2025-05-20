الشيخوخة والتجاعيد شبح يطارد السيدات بداية من الثلاثينات؛ ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي، وهو ما يزعجهن كثيرا.

وتحرص بعض النساء على اتباع بعض النصائح لتفادي ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتأخير ظهورها، وذلك حفاظا على مظهرهن.

أسباب ظهور علامات الكبر فى سن مبكرة عند السيدات

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن هناك أسبابا لظهور علامات الكبر فى سن مبكر عند السيدات، منها:

عدم شرب الماء الكافى يوميا.

قلة تناول البروتين.

الضغط العصبى والتوتر.

عدم النوم مبكرا واضطراب مواعيد النوم.

تناول الوجبات السريعة كثيرا.

عدم تناول الفيتامينات والمعادن الناقصة بالجسم.

وضع المكياج باستمرار خاصة الأنواع الرديئة.

وعلامات الكبر على النساء عادة تظهر بعد سن اليأس، ولكن الأسباب التى ذكرناها تعجل من ظهور علامات الكبر فى سن مبكرة، لذا يجب أن تحذر السيدات من الأسباب التى ذكرناها لتفادى الكبر والشيخوخة.

وسن اليأس هي الفترة التي تعقب انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء، وانتهاء الخصوبة لديهن، وللأسف هذه المرحلة مزعجة للنساء كثيرًا، لما بها من آلام نفسية وبدنية عدَّة، حيث إن الدورة الشهرية أمر طبيعى يحدث للفتاة منذ عمر البلوغ، حيث يبدأ الرحم فى إخراج بويضاته للتخصيب وتستمر حتى سن اليأس، وانقطاع الطمث أو الدورة الشهرية لدى النساء تعني بداية تقدمهن في العمر وانتهاء فترة الخصوبة وبداية سن اليأس، لأن الرحم قبل هذه الفترة مباشرة يفقد آخر عدد من البويضات ليصبح بعدها غير قادر على الإنجاب، ويصاحب ذلك قلة هرمونات الأنوثة بجسم المرأة، ما ينتج عنه أعراض مزعجة.

علامات الكبر فى سن مبكر عند السيدات، فيتو

أعراض سن اليأس عند المرأة

وسن اليأس له أعراض مزعجة، منها:

- الشعور بالهبات الساخنة، حيث ترتفع حرارة الجسم مرة واحدة بدون سبب ثم يعود الجسم بعدها لطبيعته.

- آلام أسفل الظهر والبطن.

- ظهور الالتهابات المهبلية وجفاف المهبل.

- الصداع والشعور بعدم الراحة.

- سوء الحالة المزاجية والشعور الدائم بالتوتر والضغط النفسي.

- اضطرابات النوم والأرق والسهر.

- نزول الدورة الشهرية، على فترات متقطعة

أسباب سن اليأس

وينقطع الطمث عادة فى أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات إلا أنها قد تنقطع قبل هذه الفترة أو بعدها على حسب طبيعة الجسم وعلى الحسب العامل الوراثى، ولكل فتاة عدد من البويضات تولد بها، وتبدأ تفقدها مع كل دورة شهرية تحدث بالجسم، وآخر دورة شهرية تعنى أن الجسم يفقد آخر عدد بويضات موجودة بالرحم، وفترة انقطاع الطمث تأتي أعراضها على فترات ولا تأتى بشكل مفاجئ إلا في حالات نادرة.

علاج أعراض سن اليأس

وللتغلب على أعراض سن اليأس يجب على النساء اتباع بعض النصائح التى تخفف عليهن الأعراض، ومن هذه النصائح:

- الإكثار من تناول الينسون الذى يهدئ الجسم ويحسن من إفراز الهرمونات الأنثوية.

- الإكثار من تناول السوائل خاصة الدافئة.

- التغذية الصحية السليمة.

- تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية.

- التخلص من الوزن الزائد.

- المواظبة على ممارسة الرياضة يوميا.

- النوم الكافى يوميا في مواعيد ثابتة.

- تجنب التوتر والإرهاق البدنى.

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