الثلاثاء 29 أبريل 2025
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صحة ومرأة

نصائح تجنب مرضى حساسية الجيوب الأنفية مخاطر رياح الخماسين

حساسية الجيوب الأنفية
حساسية الجيوب الأنفية

حساسية الجيوب الأنفية، من الأمراض الأكثر انتشارا بين الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها التلوث البيئي وانتشار الأتربة وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات فى الجو.

وحساسية الجيوب الأنفية، لها أعراض عديدة ومزعجة وللاسف تزداد فى فترة تغيير الفصول والتقلبات الجوية وانتشار الأتربة فى الجو، لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث أى مضاعفات.

نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية فى رياح الخماسين

ويقول الدكتور مجدي السعدنى استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إنه مع دخول فصل الربيع، تزداد في بعض المناطق ظاهرة رياح الخماسين، وهي رياح جافة وحارة محمّلة بالغبار والأتربة، مما يزيد من معاناة مرضى حساسية الجيوب الأنفية،ولذلك، من المهم اتباع بعض النصائح الوقائية لتجنب تفاقم الأعراض، ومن هذه النصائح:-

  • البقاء في الداخل أثناء العواصف الرملية، ويُفضّل تجنب الخروج من المنزل خلال ذروة نشاط رياح الخماسين، خاصة في ساعات الظهيرة، حيث تكون كمية الأتربة في الهواء مرتفعة جدًا.
  • إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، ويُنصح بإغلاق كل المنافذ لمنع دخول الغبار إلى المنزل، واستخدام ستائر ثقيلة أو حواجز إضافية إذا أمكن.
  • استخدام أجهزة تنقية الهواء، ويساعد استعمال أجهزة تنقية الهواء المزودة بفلاتر خاصة على تقليل كمية الجزيئات الضارة في الجو داخل المنزل.
حساسية الجيوب الأنفية 
حساسية الجيوب الأنفية 
  • ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج
    إذا اضطررت للخروج، فارتدِ كمامة طبية عالية الجودة (مثل N95) للحد من استنشاق الغبار والأتربة.
  • الاستحمام وتغيير الملابس فور العودة إلى المنزل، فالغبار قد يلتصق بالملابس والشعر، لذا يُفضل الاستحمام لتقليل التعرض للمهيجات.
  • الحرص على ترطيب الأنف، من خلال استخدام بخاخات المحلول الملحي الذى يساعد على تنظيف الأنف من الغبار وترطيبه، مما يقلل من التهاب الجيوب الأنفية.
  • تناول الأدوية الوقائية بانتظام، حيث يجب الالتزام بأدوية الحساسية أو البخاخات التي وصفها الطبيب، وعدم إيقافها إلا تحت إشراف طبي.
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  • شرب كميات كافية من الماء، حيث يساعد الترطيب المستمر للجسم على تقليل جفاف الأغشية المخاطية، مما يحسن من قدرة الأنف على مقاومة المهيجات.
  • استشارة الطبيب عند تدهور الأعراض
    في حالة حدوث احتقان شديد، صداع مزمن، أو ارتفاع حرارة الجسم، ينبغي مراجعة الطبيب فورًا لتجنب مضاعفات خطيرة.
  • ينصح بمراقبة نشرات الطقس اليومية لمعرفة مواعيد رياح الخماسين مسبقًا، واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل بدايتها.

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