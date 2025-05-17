اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم وبعض القرى التابعة لها لمدة 6 ساعات بداية من العاشرة مساء اليوم السبت، حتى الرابعة صباح اليوم الثاني الأحد، بسبب الصيانة في محطة العزب الجديدة المرحلة الأولى، وأعمال الربط في محطة العزب القديمة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب كل من مدينة الفيوم بالكامل، ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل، وقرى مركز الفيوم ما عدا قرى "زاوية الكرادسة ـ بني صالح ـ المندرة"، ومركز ومدينة إطسا بالكامل ما عدا قرى "قصر الباسل – الغرق ـ تطون"، ومن مركز إبشواي بتأثر العجميين وطبهار والنصارية وتوابعهم، ويتأثر من مركز سنورس قرى مطرطارس والكعابي، وجرفس، وأبو عيطة، ويتأثر من مركز يوسف الصديق، قرى الحامولي والنزلة وتوابعهم.

وطالب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عملائها وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات الخاصة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة فناطيس المياه النقية في حالات الطوارئ عن طريق الاتصال بالخط الساخن.

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