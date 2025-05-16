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انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 6 ساعات غدا السبت

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

 أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انقطاع مياه الشرب عن عملائها لمدة 6 ساعات بداية من العاشرة مساء غد السبت ، وحتى الرابعة صباح اليوم الثاني الأحد، بسبب الصيانة في محطة العزب الجديدة المرحلة الأولى، وأعمال الربط في محطة العزب القديمة.

 

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

 ويتأثر بانقطاع مياه الشرب كل من مدينة الفيوم بالكامل، ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل، وقري مركز الفيوم ماعدا قري " زاوية الكرادسة ـ بني صالح ـ المندرة "، ومركز ومدينة إطسا بالكامل ما عدا قرى " قصر الباسل – الغرق ـ تطون "، ومن مركز إبشواي بتأثر العجميين وطبهار والنصارية وتوابعهم، ويتأثر من مركز سنورس قرى مطرطارس والكعابي، وجرفس، وأبو عيطة، ويتأثر من مركز يوسف الصديق، قرى الحامولي والنزلة وتوابعهم.

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وطالب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عملائها وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات الخاصة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة فناطيس المياه النقية في حالات الطوارئ عن طريق الاتصال بالخط الساخن.

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