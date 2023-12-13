فوائد الكمون المغلي، يساعد فى علاج مشكلات المعدة ونزلات البرد والأنفلونزا

فوائد الكمون المغلي، الكمون المغلى من المشروبات الدافئة الشهيرة التى تقدم منذ القدم لعلاج مشكلات المعدة والاسهال.

وفوائد الكمون المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان الكمون المغلي يستخدم فى الطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون من الأعشاب الشهيرة التى لها نكهة مميزة لذا تستخدم كنوع من التوابل، وكان العلماء يستخدمونه فى الطب القديم.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الكمون المغلي

واضافت منى، أن الكمون المغلي مشروب له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، واشتهر بأهميته فى تعزيز صحة الجهاز التنفسي والهضمي معا.

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فوائد الكمون المغلي، فيتو

فوائد الكمون المغلي

وتابعت، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الكمون المغلي، ومن فوائد الكمون المغلي:-

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.

يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.

يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.

يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

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