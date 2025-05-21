الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

ترامب ورئيس جنوب
ترامب ورئيس جنوب إفريقيا، فيتو

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم، من موظفيه عرض مقاطع فيديو وصور تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب إفريقيا، خلال اجتماعه مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

ترامب يستقبل الرئيس الجنوب إفريقي فى البيت الأبيض

واستقبل ترامب، فى وقت سابق من اليوم، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وتطرق الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع معه إلى القضية التى رفعتها بلاده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم ترامب خلال الاجتماع، أن مئات الفلاحين البيض فى جنوب إفريقيا يرغبون فى الهجرة إلى الولايات المتحدة، هربا من تعرضهم لمصادرة أراضيهم وقلتهم.

 

واستغل ترامب المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، لإحراج رئيس جنوب إفريقيا، فيما يتعلق بقضية الاستيلاء على أراضي البيض فى بلاده، وفق المزاعم التي يروج لها ترامب.

توتر العلاقات بين أمريكا وجنوب إفريقيا 

شهدت العلاقات الأمريكية الجنوب أفريقية في عهد ترامب، توترا ملحوظا، حيث قلصت إدارته المساعدات الخارجية الموجهة إلى جنوب أفريقيا، وكرر ترامب مزاعم غير مثبتة عن "إبادة جماعية" يتعرض لها البيض في البلاد وهي مزاعم رددها أيضًا ماسك عبر منصاته.

ترامب يتهم جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية ضد البيض

بسبب موقفها ضد إسرائيل، ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب جنوب أفريقيا رامافوزا يس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا

مواد متعلقة

انتظارًا لنتائج التحقيقات، الجنائية الدولية تعلن تنحي كريم خان مؤقتًا

سفير مصر في جنوب أفريقيا يستقبل بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

مها الصغير تحذف آخر منشوراتها ردا على إزالة السقا بيان الانفصال

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية