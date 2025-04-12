ترامب يتهم جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية ضد البيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة بلاده لقمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا بسبب "مصادرة الأراضي والإبادة الجماعية للبيض فيها".

وقال ترامب عبر "تروث سوشيال": "كيف يُمكن لنا الذهاب إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع مجموعة العشرين المهم للغاية، في حين أن مصادرة الأراضي والإبادة الجماعية هي موضوع رئيسي هناك؟".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إنهم يستولون على أراضي المزارعين البيض، ثم يقتلونهم مع عائلاتهم، وترفض وسائل الإعلام نشر أي تقارير عن الأمر، وقد امتنعت الولايات المتحدة عن تقديم أي تبرعات لجنوب إفريقيا، هل هذا ما تطمح إليه في قمة مجموعة العشرين؟ لا أعتقد ذلك!".

يذكر أن ترامب جمد في فبراير الماضي المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، بسبب قانون لمصادرة الممتلكات اعتبر ضد المزارعين البيض.

كما طردت واشنطن سفير جنوب إفريقيا لديها إبراهيم رسول، واتهمته بكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

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