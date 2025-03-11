فوائد الجاز الأبيض للشعر، بين الحقيقة والأسطورة

فوائد الجاز الأبيض للشعر، يُعتبر الشعر تاج جمال المرأة، لذلك يسعى الجميع إلى الحفاظ عليه صحيًّا وقويًّا. ومنذ القدم، لجأت النساء إلى استخدام مواد طبيعية وغير تقليدية للعناية بالشعر، من بينها الجاز الأبيض، أو ما يُعرف بالبترول الأبيض (White Gasoline).



وعلى الرغم من أن هذا المنتج يُستخدم أساسًا لأغراض التنظيف أو كمادة وقود، إلا أن هناك من استخدموه في وصفات تقليدية للعناية بالشعر.



ولكن هل الجاز الأبيض فعلًا مفيد للشعر؟ وما فوائده وأضراره المحتملة؟ هذا ما تستعرضه خبيرة التجميل هبة محمد، في هذا التقرير.

الجاز الأبيض لشعرك



ما هو الجاز الأبيض؟

الجاز الأبيض هو منتج بترولي يتم تصنيعه من تقطير النفط الخام. يتميز بلونه الشفاف أو الأبيض المائل للصفرة، وبرائحته القوية. ويُستخدم عادة في التنظيف أو كوقود للمواقد. كما تم استُخدم الجاز الأبيض كعلاج لمشاكل الشعر مثل القمل، التساقط، والتقصف.



الفوائد المحتملة للجاز الأبيض للشعر

على الرغم من أن هناك خلافًا واسعًا حول مدى أمان وفائدة الجاز الأبيض للشعر، فإن بعض التجارب الشعبية القديمة أشارت إلى عدد من الفوائد التي لاحظها مستخدموه، والتي نعرضها كما يلي:

1. القضاء على القمل والحشرات الصغيرة

من أشهر الاستخدامات المعروفة للجاز الأبيض في القدم، مكافحة القمل وبيضه في فروة الرأس. إذ يعمل الجاز الأبيض كمادة قاتلة للحشرات بفضل رائحته القوية وقدرته على اختراق قشرة البيوض. لذلك، كانت الأمهات في بعض المجتمعات الشعبية تلجأن إلى الجاز الأبيض لتنظيف شعر الأطفال المصابين بالقمل.

2. تقوية بصيلات الشعر

يعتقد البعض أن الجاز الأبيض يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس عندما يتم فركه بها، مما يساهم في تقوية البصيلات وتحفيز نمو الشعر. إلا أن هذه الفائدة لم تثبت علميًا بشكل قاطع.

3. إضفاء لمعان على الشعر

من الاستخدامات الشعبية الأخرى، أن الجاز الأبيض يمنح الشعر لمعانًا وبريقًا خاصًا. فقد لاحظ بعض المستخدمين أن شعرهم بدا أكثر لمعانًا بعد استخدام الجاز، خاصة إذا ما تم مزجه بمواد أخرى مثل الزيوت الطبيعية.

4. حماية الشعر من التكسر والتقصف (مؤقتًا)

يعتقد أن الجاز الأبيض يُكوّن طبقة عازلة على خصلات الشعر، مما يقلل من فقدان الرطوبة ويعطي مظهرًا صحيًا للشعر التالف، لكن هذه الفائدة غالبًا ما تكون مؤقتة ولا تستمر طويلًا.

طريقة استخدام الجاز الأبيض للشعر (كما يُستخدم شعبيًا)

غالبًا ما يتم استخدام الجاز الأبيض بطريقة محددة لتقليل الأضرار:

تخفيف الجاز: يتم خلط كمية صغيرة جدًا من الجاز الأبيض مع كمية كبيرة من زيت طبيعي (مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع).

التطبيق: يتم وضع الخليط على الشعر لمدة قصيرة (لا تتجاوز 15 دقيقة).

الغسل الجيد: يُغسل الشعر عدة مرات بشامبو للتأكد من إزالة كل آثار الجاز.

عدم الإفراط في الاستخدام: يُنصح بعدم استخدام الجاز الأبيض أكثر من مرة في الشهر (إن استُخدم أصلًا).

أضرار الجاز الأبيض للشعر وفروة الرأس

رغم الفوائد التي يعتقد بها البعض، فإن الاستخدام المباشر للجاز الأبيض على الشعر أو فروة الرأس يسبب أضرار عديدة، ومنها ما يلي:

1. التسمم الجلدي

الجاز الأبيض مادة كيميائية قوية، ويمكن أن تسبب التهابات جلدية حادة، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة. كما قد تؤدي إلى حروق كيميائية أو تهيج شديد بفروة الرأس.

2. تساقط الشعر

بدلًا من تحفيز نمو الشعر، قد يؤدي استخدام الجاز الأبيض إلى إضعاف بصيلات الشعر بسبب طبيعته الكاوية، مما يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

3. جفاف الشعر وتقصفه

الجاز الأبيض يسحب الزيوت الطبيعية من الشعر، مما يجعله جافًا وهشًا وسهل التكسر. رغم أن المظهر الخارجي قد يبدو لامعًا في البداية، إلا أن الشعر يصبح أكثر ضعفًا مع التكرار.

4. التأثير السلبي على الجهاز التنفسي

رائحة الجاز الأبيض القوية قد تؤثر على الجهاز التنفسي، وتسبب ضيق تنفس أو صداع، خاصة إذا تم استنشاقه لفترة طويلة.

5. خطر الاشتعال

نظرًا لأن الجاز الأبيض مادة قابلة للاشتعال، فإن استخدامه على الشعر قد يعرض الشخص لخطر كبير إذا اقترب من مصادر النار أو الحرارة.

الجاز الأبيض للشعر

رأي الخبراء في استخدام الجاز الأبيض للشعر

يحذر معظم أطباء الجلدية وخبراء العناية بالشعر من استخدام الجاز الأبيض نهائيًا في أي وصفة تخص العناية بالشعر.

ويُفضل اللجوء إلى البدائل الطبيعية والآمنة التي تحقق نفس الأهداف المرجوة، مثل:

زيت جوز الهند: لترطيب الشعر.

زيت الخروع: لتحفيز نمو الشعر.

زيت الزيتون: لتقوية الشعر ومنع التقصف.

زيوت عشبية (إكليل الجبل، النعناع): لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز النمو.

وأكدت خبيرة التجميل، أنه يمكن القول إن الجاز الأبيض كان ولا يزال جزءًا من بعض الموروثات الشعبية للعناية بالشعر، خاصة في حالات القمل. ومع ذلك، فإن أضراره الجسيمة تفوق بكثير أي فائدة متوقعة منه، مما يجعله خيارًا غير آمن.

ومع توفر عشرات المنتجات الطبيعية والفعالة والآمنة للعناية بالشعر، لم يعد هناك داعٍ لاستخدام الجاز الأبيض. ومن الأفضل دائمًا استشارة الأطباء أو المختصين قبل تجربة أي وصفة غير مألوفة، خاصة تلك التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة.

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