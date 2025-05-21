الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالشرقية، وضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الشرقية..والأمن يكشف التفاصيل



مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بالشرقية

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاجرة بين 3 أشخاص والتلويح باستخدام أسلحة بيضاء بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول شخصين، وطرف ثان: أحد الأشخاص "جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق" لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرفان بالتلويح على بعضهم بـ 2 سلاح أبيض "تم ضبطهما" دون حدوث ثمة إصابات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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