القبض على فتاتين بتهمة استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية بالمرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة استجداء فتاتين للمارة بمنطقة المرج.

القبض على فتاتين لاستجداء المارة بالمرج بعد تداول الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية، تعليق مدعوم بصور تم تداوله مؤخرًا، يتضمن قيام فتاتين باستجداء المارة للحصول على مبالغ مالية بنطاق محافظة القاهرة.

رصد فتاتين لاستجداء المارة بالمرج

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة تحديد هوية الفتاتين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة في المنشور المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه.

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