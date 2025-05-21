تتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، الذي يستضيف نهائي الدوري الأوروبي، بين توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد.

موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

القنوات الناقلة للقاء توتنهام ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2025

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر في نهائي اليوروبا ليج 2025، من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وخصوصا قناة beIN SPORTS HD 1.

كما ينقل اللقاء عبر القنوات التالية:

Sport TV 3 Portugal HD على هيسباسات 30W

Canal+ France HD وSky Sport 1 Germany HD عبر القمر الصناعي أسترا 19.2°E

Diema Sport 2 HD Bulgaria وSportKlub 1 (croatia) HD على يوتلسات 16°E

تشكيل توتنهام المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

ضم تشكيل توتنهام المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد كلا من:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - أينوما أودوجي.

خط الوسط: بابي سار- يفيس بيسوما - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: برينان جونسون - دومينيك سولانكي - ريتشارليسون.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

فيم يضم تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - باتريك دورجو.

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

توتنهام واليونايتد

يسعى توتنهام بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، حصد اللقب القاري لمصالحة جماهيره وخطف البطاقة الذهبية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد معاناه في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة.

كما تحمل المباراة أهمية كبرى لتوتنهام، الذي يسعى لإنهاء فترة طويلة من الصيام عن الألقاب منذ عام 2008، رغم نجاحه هذا الموسم في تحقيق نتائج لافتة أمام مانشستر يونايتد، الذي تفوق عليه في ثلاث مواجهات، لكن التحدي الحقيقي يبقى في القدرة على تخطي الظروف الصعبة وتحقيق الفوز في النهائي الأوروبي المنتظر.

مان يونايتد ضد توتنهام

يُعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد من بين 108 فرق شاركت في البطولات الأوروبية هذا الموسم، الذي لم يتعرض لأي هزيمة، حيث إنه بحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن كتيبة الشياطين الحمر حافظت على سجلها من دون هزيمة في 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري الأوروبي هذا الموسم "فاز 9 وتعادل 5".

كما حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات و4 تعادلات خارج أرضه، وسجّل 31 هدفًا مقابل 17 هدفًا استقبلتها شباكه خلال مباريات الدوري الأوروبى الموسم الحالي.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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