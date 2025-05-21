قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

نهائي الدوري الأوروبي، يستضيف ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية مواجهة إنجليزية خالصة تجمع بين توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر في نهائي اليوروبا ليج 2025، من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 1.

بالإمكان أيضًا لعشاق الفريقين مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر على الإنترنت، عن طريق تطبيق «تود» الشهير.

كما ينقل اللقاء عبر القنوات التالي:

Sport TV 3 Portugal HD على هيسباسات 30W

Canal+ France HD وSky Sport 1 Germany HD عبر القمر الصناعي استرا 19.2°E

Diema Sport 2 HD Bulgaria وSportKlub 1 (croatia) HD على يوتلسات 16°E



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - باتريك دورجو.

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

تشكيل توتنهام المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - أينوما أودوجي.

خط الوسط: بابي سار- يفيس بيسوما - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: برينان جونسون - دومينيك سولانكي - ريتشارليسون.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

توتنهام ضد مان يونايتد

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالى روبين أموريم إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج به عام 2017، كما يرغب الفريق الأحمر مصالحة جماهيره بعد الأداء المخيب للآمال في بطولة الدوري الإنجليزي واحتلاله المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.

وأكد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، سيساعد فريقه على بناء مستقبل أفضل للنادي.

وقال أموريم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أن مستقبلًا جديدًا ليس مضمونًا بالنسبة لي، سينظر الناس إلى فريقنا بطريقة مختلفة، فالفوز بلقب أوروبي أمر بالغ الأهمية، لن يُغير شيء موسمنا، لكن الفوز بلقب أوروبي قد يُساعدنا على بناء مستقبل أفضل".

وأضاف: "لا أعتقد أن الفوز سيحافظ على وظيفتي، نحن نقوم بما يجب علينا القيام به، يمكن لنادينا تحقيق إيرادات دون دوري أبطال أوروبا، إنه علامة تجارية كبيرة، أنا ألعب دائمًا من أجل أكثر من نفسي، أدرب من أجل لاعبيّ وجهازي الفني، وخاصةً جماهيرنا".

وتابع: "أرحنا بعض اللاعبين بعد مباراة بلباو خوفًا من الإصابات، قبل خمسة أيام من النهائي، رأيتُ أن أفضل طريقة للتحضير للنهائي هي منح اللاعبين فرصة اللعب، كان من الواضح جدًا أننا بحاجة إلى المنافسة، شعرتُ بذلك ضد تشيلسي، عندما نكون مركزين ونلعب بأسلوبنا، نستطيع السيطرة على أي مباراة في أي مكان".

توتنهام واليونايتد

بينما يسعى توتنهام بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، حصد اللقب القاري لمصالحة جماهيره وخطف البطاقة الذهبية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد معاناه في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة.

كما تحمل المباراة أهمية كبرى لتوتنهام، الذي يسعى لإنهاء فترة طويلة من الصيام عن الألقاب منذ عام 2008، رغم نجاحه هذا الموسم في تحقيق نتائج لافتة أمام مانشستر يونايتد، الذي تفوق عليه في ثلاث مواجهات، لكن التحدي الحقيقي يبقى في القدرة على تخطي الظروف الصعبة وتحقيق الفوز في النهائي الأوروبي المنتظر.

مان يونايتد ضد توتنهام

يُعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد من بين 108 فرق شاركت في البطولات الأوروبية هذا الموسم، الذي لم يتعرض لأي هزيمة، حيث إنه بحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن كتيبة الشياطين الحمر حافظت على سجلها من دون هزيمة في 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري الأوروبي هذا الموسم "فاز 9 وتعادل 5".

كما حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات و4 تعادلات خارج أرضه، وسجّل 31 هدفًا مقابل 17 هدفًا استقبلتها شباكه خلال مباريات الدوري الأوروبى الموسم الحالي.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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