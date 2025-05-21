قبل مواجهة نهائي الدوري الأوروبي، التاريخ ينتصر لـ مانشستر يونايتد أمام توتنهام

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بنكهة إنجليزية على ملعب سان ماميس في إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

وترصد السطور التالية أرقام مباريات مانشستر يونايتد وتوتنهام في جميع المسابقات قبل نهائي الدوري الأوروبي.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقى توتنهام ضد مان يونايتد في 191 مباراة سابقة، كان التفوق الأكبر من نصيب فريق الشياطين الحمر خلال الفوز في 93 مباراة مقابل الخسارة 52 والتعادل 46، وأحرز لاعبوه 312 هدفًا وتلقت شباكهم 247.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام



تذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام

الدوري الأوروبي



كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ضد مان يونايتد.

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