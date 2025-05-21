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رياضة

قبل مواجهة نهائي الدوري الأوروبي، اشتباكات بين جماهير اليونايتد وتوتنهام (فيديو)

جماهير مانشستر
جماهير مانشستر

دخل جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام في اشتباكات قوية في شوارع مدينة بلباو في اسبانيا قبل مباراة الفريقين الليلة في نهائي الدوري الأوروبي.

اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام 

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: إن أحداث شغب وقعت بين جمهوري الناديين وذلك في ظل تدفق قرابة 70 ألف متفرج إلى شوارع بلباو للاستمتاع بالحضور للنهائي الأوروبي.

وانتشر فيديو لجماهير من كلا الفريقين وهما يتبادلان اللكمات ويتشاجرون؛ حيث تم إبلاغ الشرطة عن وجود سلوك عنيف في شارع فيرمين كالبيتون.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء لملعب سان ماميس" في إسبانيا لمتابعة نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام  في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام 

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز على أتلتيك بلباو بنتيجة 7-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
في حين أن توتنهام حصل على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة على حساب بودو جليمت حيث فاز بنتيجة 5/1 في المباراتين.

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.

كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"  عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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