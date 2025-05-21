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رياضة

ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف منتخب الكرة الطائرة

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، أعرب ماركو بونيتا المدير الفنى الجديد لمنتخب الكرة الطائرة، عن سعادته الكبيرة بتولي مهمة تدريب منتخب مصر مؤكدًا أن منتخب الفراعنة من المنتخبات الكبيرة ويملك سيرة ذاتية مشرفة.

وأوضح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أن هدفه تحقيق نتائج مميزة مع الفراعنة في بطولة العالم المقبلة بالفلبين وتحسين التصنيف العالمي لفراعنة الطائرة.

وكشف المدير الفنى الجديد أنه تابع جميع اللاعبين المصريين في كافة المسابقات سواء المحليين او المحترفين من خلال شرائط فيديو ويؤمن دائمًا بالاحصائيا التى لا تكدب ولا تجامل أحد وتم اختيار القائمه الدولية بعناية ودقة تساعد الجهاز الفني على تحقيق هدفه خلال المرحلة المقبلة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في إنهاء ملف التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا بعد سلسلة من الإجتماعات المكثفة التي جرت خلالها المفاضلة بين عدد من المدارس التدريبية، قبل الاستقرار بشكل رسمي على التعاقد مع المدرب الإيطالي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للرجال، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

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