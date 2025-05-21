الأربعاء 21 مايو 2025
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الإعلامي محمد فودة يهنئ رجل الأعمال باسل سماقية بخطوبة ابنته (صور)

جانب من حفل الخطوبة،
جانب من حفل الخطوبة، فيتو
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حرص الإعلامي محمد فودة على تهنئة رجل الأعمال باسل سماقية بخطوبة كريمته الصغرى "فرح"، وذلك من خلال رسالة خاصة نشرها عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وجاءت التهنئة خلال حضور فودة للحفل الذي أقيم في أجواء راقية جمعت نخبة من رموز المجتمع، كان في مقدمتهم الكاتب الصحفي خالد صلاح، ورجل الأعمال ماهر فودة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة المقربة من عائلة سماقية.

 

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت بين الأناقة والدفء العائلي، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة الأسرة في الوسطين الاجتماعي والاقتصادي، وأشعلت المطربة اللبنانية مريام فارس حفل الزفاف، بعدد من أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بحفل الخطوبة، كما أشعل حفل الزفاف النجم تامر حسني وقام بغناء عدد من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من المشاهير والفنانين من بينهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، درة، المنتج جمال العدل، الإعلامية هالة سرحان، سهير جودة، هاني سعد، عماد زيادة، شيري عادل.

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