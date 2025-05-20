محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء لأسرة الشهيد رائد طيار محمد سليمان (صور)

قدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد رائد طيار محمد السيد السيد سليمان، ابن قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.





أبرز الحضور خلال مراسم العزاء

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من مراسم العزاء، فيتو

جانب من مراسم العزاء، فيتو

تنفيذ نشاط تدريبي

وكان الشهيد رائد طيار محمد السيد السيد سليمان، قد وافته المنية أثناء تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية أمس الإثنين الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٥، حيث سقطت طائرة التدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها.

تقديم العزاء لأسرة الشهيد

جانب من مراسم العزاء

وتقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بخالص التعازي لأسر الشهداء داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

جانب من مراسم العزاء، فيتو

رافق محافظ الإسماعيلية خلال تقديم واجب العزاء، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.



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