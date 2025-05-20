إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بفايد في الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، بطريق الإسماعيلية_ السويس، بالقرب من مدخل مدينة فايد.

إخطار بوقوع الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (9635 ط ل ن) وأخرى نصف نقل رقم (8967 ط ل د) بالموقع المشار إليه.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.