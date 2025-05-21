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محافظات

صوامع الشرقية تستقبل 550 ألفا و871 طن قمح حتى الآن

تموين الشرقية
تموين الشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده بالأمس بلغ ٧٢٥٨ طنا و٤٤٣ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن اليوم 550871 طنا  إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

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 وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن وكيل وزارة التموين  اشار الى ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية هى منع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع  وموقع الشونة على طريق يسهل  الوصول إليه.

وان تكون  أرضية الشونة (أسمنتية - اسفلتية) لا توجد بها تكسيرات أو شقوق ومطابقة للمواصفات ومحاطه بالكامل بسور مناسب (أسمنتي-"صاج") وان  تحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٦٧٥٧٣ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام  المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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مواقع التخزين بنطاق المحافظة المهندس عبدالكريم عوض اللع وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية استلام الاقماح

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