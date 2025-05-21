"خُفت تكون زعلت مني"، أول تعليق لشقيقة أحمد السقا على خبر طلاقه من مها الصغير

طلاق أحمد السقا ومها الصغير، أثار أول رد فعل لـ سمر السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، عن طلاقه من مها الصغير جدلًا واسعًا، حيث كشفت شقيقة أحمد السقا، أنها لم تكن على علم بطلاق شقيقها من زوجته، مؤكدة حزنها الشديد على سماع هذا الخبر، وطالبته بالعودة مرة أخرى لـ مها الصغير لأجل أبنائهما.

شقيقة أحمد السقا تعلق على طلاقه من مها الصغير

وسألت سمر السقا شقيقها أحمد السقا عن سر الإعلان عن طلاق شقيقها ومها الصغير، وفاجأت شقيقها بسؤال "أنا بس خوفت تكون زعلت مني عشان سألتك إيه إللي حصل"، ليرد عليها أحمد السقا بأنه ليس غاضبًا من سؤالها.

طلاق أحمد السقا ومها الصغير، فيتو



وكتبت سمر السقا معلقة على تدوينة شقيقها أحمد السقا، التي أعلن فيها طلاقه من مها الصغير: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصلح ما بينكم ويلم شملكم من تاني يارب زعلت والله أوي ربنا يصلح الحال ويخليكم لبعض ولأولادكم ومتتحرموش من بعض أبدًا يا أجمل ناس إنتوا الاتنين طيبين وفيكم الخير ربنا يهديكم للي فيه الخير والصواب دي عين وصابتكم حبايبي إن شاء الله خير بإذن الله واللي جاي أحسن".

وعبرت سمر السقا عن حزنها قائلة: "حزينة أوي وبعيط والله ونبي ماتسبووش بعض عشان خاطري أنا لو ليا خاطر ومعزه عندك حضرتك أب عظيم ومافيش منك، طب عشان خاطر العيال طيب ونبي، ربنا يصلح ما بينكم يارب اللهم آمين"

وتابعت شقيقة أحمد السقا متسائلة: "إيه اللي حصل خير.. بس ياسين ونادية وحمزة ملهمش ذنب.. طب هو انت زعلان مني؟".

ورد أحمد السقا "لا طبعًا".

خوفت تكون زعلت مني.. شقيقة أحمد السقا تواسيه في الطلاق

وقالت سمر السقا: "أنا بس خوفت تكون زعلت مني عشان سألتك إيه إللي حصل ربنا يخليك يارب ويبارك فيك ويحفظك ويسعدك دايمًا يارب يا أطيب وأحن قلب في الدنيا ويديك على قد نيتك الطيبة وقلبك الطيب".

إعلان أحمد السقا عن طلاقه من مها الصغير، فيتو



واختتمت شقيقة أحمد السقا تعليقها قائلة: "صباحك فل وخير ورضا وسعادة وفرح ونجاح إن شاء الله ربنا يصلح الأحوال ويسعد أيامك يااارب اللهم تقبل مني اللهم آمين ويجعلها من نصيبك يارب ويرزقك بكل الخير إن شاء الله ويريح قلبك وبالك دايمًا ويرضيك ويراضيك".

وعلق المخرج تامر حمزة قائلًا: " قدر الله وما شاء فعل ربنا يصلح حالكم".

أما الفنان محمد علي رزق فرد قائلًا: "قدر الله وماشاء فعل…ربنا ييسرلك الحال ويكتبلك كل خير يارب"



وكان أحمد السقا قد أعلن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، في تدوينة عبر الفيس بوك فقال: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين. وأمى وأختى. وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق و(الستر)… ومش عايز رغى في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين… وسبحان مقلب القلوب ومبدلها... شكرا.. وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هى في الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى... ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبه قريبا".

وتابع "تمنياتى لها بالسعادة والنجاح فى قرارها وحياتها اللتى فوجئت بها مثلكم …ربنا يسعدها… فى حياتها المستقبلية واختياراتها… أحمد السقا".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.