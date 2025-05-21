أحمد السقا عقب إعلانه الانفصال عن مها الصغير: "اتحملت كتير"

أعلن الفنان أحمد السقا إنفصاله عن الإعلامية مها الصغير فجر اليوم الأربعاء خلال منشور مؤثر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وذلك عقب زواج دام لأكثر من 26 عاما.

طلاق السقا ومها الصغير

قال السقا: إن الإنفصال جاء بقرار ورغبة من طليقته، وأكد أنه يعيش حاليا متفرغا لعمله وأولاده وأسرته وأنه يتمنى كامل الاحترام لطليقته مها الصغير وطالبها أنها إذا كانت تمتلك الرغبة فى الإفشاء عن سبب طلبها الانفصال لها الحرية.

واختتم منشوره: “كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وسرعان ما تفاعل نجوم الفن مع منشور النجم “أحمد السقا” من بينهم الفنان إيهاب فهمي والفنانة راندا البحيري ومحمد على رزق وغيرهم الكثير.

وخرج السقا عن صمته ورد على أحد التعليقات على منشوره قائلا: “أنا استحملت كتير”.





تزوج أحمد السقا من مها الصغير، ابنة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، في 17 نوفمبر 1999، أنجبا ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

وانفصال أحمد السقا ومها الصغير يمثل نهاية علاقة استمرت لأكثر من ربع قرن.

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