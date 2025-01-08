الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد علي رزق صديق حمادة هلال في "المداح 5"

محمد على رزق، فيتو
محمد على رزق، فيتو

تعاقد الفنان محمد علي رزق على المشاركة في  الجزء الخامس من مسلسل المداح، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الأيام المقبلة.

محمد علي رزق 

ويلعب محمد على رزق شخصية صديق صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال.

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين. 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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