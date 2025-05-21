تعليق جديد من مها الصغير عقب إعلان السقا الانفصال عنها

خرجت الإعلامية مها الصغير عن صمتها وأطلقت تعليقا مفاجئا عقب إعلان زوجها أحمد السقا انفصاله عنها.

ونشرت “الصغير” عبر حسابها الشخصي بإنستجرام آية قرآنية تدعو إلى الصبر عند الشدائد.. وهى الآية رقم 109من سورة يونس: وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

طلاق مها الصغير

وكان أحمد السقا أعلن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير فجر اليوم الأربعاء خلال منشور مؤثر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وذلك عقب زواج دام لأكثر من 26 عاما.

يشار إلي أحمد السقا تزوج من مها الصغير، ابنة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، في 17 نوفمبر 1999، وأنجبا ثلاثة أبناء هم: ياسين، حمزة، ونادية. ويمثل انفصال أحمد السقا ومها الصغير نهاية علاقة استمرت أكثر من ربع قرن، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.

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