الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهوكي، منتخب مصر يصل القاهرة بعد ختام كأس الأمم العالمية

منتخب مصر للهوكي،
منتخب مصر للهوكي، فيتو

الهوكي، يصل منتخب الهوكي إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، بعد ختام مشاركته في منافسات المستوى الثاني من بطولة كأس الأمم العالمية، والتي أقيمت في عمان بمشاركة 8 منتخبات.

وخسر المنتخب الوطني للهوكي نهائي كأس الأمم العالمية أمام منتخب اسكتلندا بنتيجة (2-4)، ليكتفي بالوصافة ويفقد فرصة التأهل لدوري الأمم الموسم المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن منافسات الدور نصف نهائي.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته بعد الفوز في مباراتين أمام الصين وتشيلي، والتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب بولندا.

وضمت قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوكي منتخب الهوكي كأس الأمم العالمية اسكتلندا منتخب مصر

مواد متعلقة

الهوكي، موعد مباراة مصر واسكتلندا في نهائي كأس الأمم العالمية

الهوكي، منتخب مصر يواجه اسكتلندا في نهائي كأس الأمم العالمية

الهوكي، موعد مباراة مصر وأمريكا في قبل نهائي كأس الأمم العالمية

الهوكي، تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس الأمم العالمية بعمان

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

تفاصيل الهجوم على القنصلية الفرنسية بمرسيليا

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية