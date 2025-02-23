الهوكي، موعد مباراة مصر واسكتلندا في نهائي كأس الأمم العالمية

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي بقيادة أحمد زكريا المدير الفني، مواجهة قوية، اليوم الأحد، أمام منتخب اسكتلندا في نهائي بطولة كأس الأمم العالمية للمستوى الثاني، المقامة حاليا في عمان وتستمر حتى يوم 23 فبراير الجاري.

موعد مباراة مصر واسكتلندا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام اسكتلندا في الـ3:45 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن منافسات الدور نصف نهائي.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته بعد الفوز في مباراتين أمام الصين وتشيلي، والتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:

مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

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