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رياضة

الزمالك يرفض طلبات عبدالله السعيد المالية ويحدد سقفًا جديدًا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

 كشف مصدر بنادي الزمالك، أن النادي أخطر اللاعب عبدالله السعيد، برفض طلباته المالية للاستمرار في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما حدد صانع الألعاب المخضرم مبلغ 35 مليون جنيه في الموسم الواحد كشرط للتوقيع، وهو ما اعتبرته إدارة القلعة البيضاء يتجاوز السقف المالي المحدد للصفقات الجديدة.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النادي حدّد عرضًا ماليًا يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه للموسم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب حتى الآن، حيث يتمسك السعيد بالحصول على قيمة مالية أكبر تتناسب مع خبراته واسمه في الكرة المصرية.

 

ورغم تمسك الطرفين بمواقفهما، إلا أن المفاوضات لم تُغلق بعد، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من التفاوض لمحاولة تقريب وجهات النظر. 
يأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه بلاعب خبرة في مركز صناعة اللعب، وفي ظل قناعة من الجهاز الفني بإمكانيات السعيد الفنية رغم عامل السن.

ويتبقى أن يحسم الطرفان موقفهما النهائي قبل انطلاق فترة الإعداد، في ظل سعي نادي الزمالك لحسم صفقاته مبكرًا استعدادًا للموسم الجديد.

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عبدالله السعيد الزمالك نادي الزمالك

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