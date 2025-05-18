الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تقدَّم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وذلك على خلفية إعلان دعائي وصفه النادي بـ”المسيء” لكيانه وجماهيره. 

وأكد البيان الصادر عن الزمالك أن الإعلان الذي تم بثه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إيحاءات مسيئة تمس تاريخ النادي ورموزه، وتُسيء بشكل واضح إلى جماهيره العريضة.

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الزمالك القانونية والمعنوية، ورفضه القاطع لأي محاولات للتقليل من شأنه أو استفزاز جماهيره.

وشدد المجلس على أنه لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرد على أي تجاوز بحق النادي.

ودعا الزمالك جماهيره إلى الالتزام بالروح الرياضية، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الواقعة، وحماية كيان النادي من أي إساءة متعمدة.

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