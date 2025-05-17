السبت 17 مايو 2025
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رياضة

الزمالك ينتظر رد عبدالله السعيد لحسم ملف التجديد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

 ينتظر مسئولو نادي الزمالك، رد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بخصوص تخفيض راتبه السنوي نظير تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام مفاوضات بين اللاعب ومسئولي النادي، وطالب اللاعب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم، وهو ما تحفظ عليه مسئولي النادي وطالبوا من اللاعب تخفيض طلباته كي يتم تجديد تعاقده.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز 

 ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يخسر من بيراميدز 

 وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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